Regole covid, cosa cambia dal primo febbraio: green pass, restrizioni e sanzioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa fine del mese di gennaio è uno spartiacque decisivo per una nuova fase del green pass e delle Regole che riguardano le misure per contenere la diffusione del covid. Dopo un gennaio che è coinciso con il picco stagionale, gli ultimi danni parlano di una tendenza al calo della curva. Sarà obbligatorio per entrare nei principali negozi e attività, così come sarà obbligatorio per tutti gli over 50 essere in regola con il ciclo vaccinale per non incorrere nelle sanzioni previste dalle norme. Come previsto dal decreto Festività, approvato dal consiglio dei ministri per evitare il rischio assembramenti durante Natale e Capodanno in piena quarta ondata covid, il green pass sarà ridotto da 9 a 6 mesi.

