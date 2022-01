Quirinale | Draghi | grazie a Mattarella | sue priorità sono le nostre

(Di lunedì 31 gennaio 2022) "Vorrei prima di tutto salutare insieme a tutto il Governo l'elezione del Presidente della Repubblica, Sergio, e ringraziarlo per la decisione di rimanere per un secondo mandato. Le ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Draghi

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, aprendo la seduta del Consiglio dei ministri. 31 gennaio 2022Sondaggi politici/ 44% per elezione diretta. Covid, 33% boccia lineaL'esponente dem ha poi aggiunto sulla rielezione del capo dello Stato : "C'era l'impressione che in Parlamento ci ...Il timore è che in un anno preelettorale la spinta propulsiva di Draghi al governo venga frenata dalle beghe continue dei partiti ...Roma, 31 gen. "Condivido gli obiettivi del Presidente Mattarella”, ancora in campo per “la stabilità e il bene del Paese”. Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnk ...