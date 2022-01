Partygate | ecco il report Gray che inguaia Johnson | «Comportamenti non giustificabili» Lui si scusa ancora | ma non si dimette

(Di lunedì 31 gennaio 2022)«difficili da giustificare» e gravi «fallimenti della leadership». È un documento di 12 pagine il rapporto dell’alta funzionaria Suerelativo allo scandaloche ha travolto il premier britannico Boris. Secondo quanto si apprende dalla versione diffusa in queste ore, gli eventi analizzati sono in tutto 16: su 12 di questi, avvenuti in almeno 8 date diverse, sta indagando anche Scotland Yard.ha comunque fatto sapere di aver dovuto modificare sensibilmente ilfinale su richiesta della polizia, in modo da non contenere dettagli sensibili che rischiano di compromettere le indagini. «Quello che posso dire su quegli eventi è estremamente limitato», ha fatto sapere l’alta funzionaria. «Non è possibile al momento fornire un rapporto completo che ...

Ribattezzato dai tabloid inglesi, rischia davvero di rovinare la festa a BoJo mentre si moltiplicano le pressioni di quanti ne chiedono le dimissioni. E ...Tempi duri per Boris Johnson in cerca di consensi dopo il vistoso calo nei sondaggi. Il 20 maggio del 2020 – con il Paese sottoposto a rigido coprifuoco – lo staff del Premier avrebbe invitato via ema ...Ora anche l'accusa di islamofobia. Mentre Boris Johnson è sulla via del patibolo per il partygate, che potrebbe rivelarsi la sua condanna a morte politica, a infierire contro il premier inglese arriva ...