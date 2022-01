Ora e qui: testo e significato della canzone di Yuman a Sanremo 2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Ora e qui”: testo e significato della canzone dell’artista di origine capoverdiane Yuman. Sarà tra i big della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Si esibirà tra i primi 12 artisti in gara nella prima serata. “Ora e qui”: testo e significato C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare. Ora e qui, finalmente io Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce Mi fermo e mi godo la luce, anche fosseun istante, sì. Ora e qui, riesco a crederci Grido forte che sto bene, domani poi, si vede Questo è solo l’inizio del viaggio: mi piace, Vieni con me. Quante liste ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Ora e qui”:dell’artista di origine capoverdiane. Sarà tra i big72esima edizione del Festival di. Si esibirà tra i primi 12 artisti in gara nella prima serata. “Ora e qui”:C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare. Ora e qui, finalmente io Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce Mi fermo e mi godo la luce, anche fosseun istante, sì. Ora e qui, riesco a crederci Grido forte che sto bene, domani poi, si vede Questo è solo l’inizio del viaggio: mi piace, Vieni con me. Quante liste ...

