Miriana Trevisan, Sophie e Jessica non le risparmiano critiche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le critiche di Sophie e Jessica verso Miriana Trevisan Nella Casa del GF Vip oramai si sono formati diversi schieramenti. Sophie Codegoni e Jessica Selassié sebbene siano molto legate a Miriana Trevisan, sembrano fare un po’ fatica a capirla ultimamente. Questo perché sia l’ex moglie di Pago che Nathaly Caldonazzo stanno continuamente attaccando Soleil Sorge. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 31 gennaio 2022) LediversoNella Casa del GF Vip oramai si sono formati diversi schieramenti.Codegoni eSelassié sebbene siano molto legate a, sembrano fare un po’ fatica a capirla ultimamente. Questo perché sia l’ex moglie di Pago che Nathaly Caldonazzo stanno continuamente attaccando Soleil Sorge. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ClaudiaMarchio9 : RT @bruna66342741: @Codacons il gfvip è un gioco con in palio un montepremi o. Se uno degli aurore e anche l’agente di uno dei concorrenti… - GioiaKiss : Sorry Caldonazzo ma a Miriana Trevisan per coerenza e gentilezza non la supera nessuno?????? #gfvip #mirivip… - vanefly87 : RT @bruna66342741: @Codacons il gfvip è un gioco con in palio un montepremi o. Se uno degli aurore e anche l’agente di uno dei concorrenti… - Debora92363723 : Le belle persone escono fuori ..così anche la cattiveria di Miriana Trevisan . Brava Sofhie e Jessica Salassie .A m… - bruna66342741 : @Codacons il gfvip è un gioco con in palio un montepremi o. Se uno degli aurore e anche l’agente di uno dei concorr… -