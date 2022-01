Mbappé al Real Madrid, è fatta: tutte le cifre da capogiro dell’intesa (Di lunedì 31 gennaio 2022) Kylian Mbappé sarà un nuovo attaccante del Real Madrid, l’accordo è stato raggiunto e indosserà la maglia dei Blancos dalla prossima stagione. Si tratta di un colpo in grado di spostare gli equilibri a livello nazionale e internazionale. Secondo voci provenienti dalla Germania il calciatore francese avrebbe trovato l’accordo con il Real Madrid, svelati anche i dettagli dell’intesa: 50 milioni di euro a stagione, una cifra mostruosa (poco meno del doppio di quanto incassato dal Psg). La stagione non è ancora entrata nella fase decisiva, il rendimento del Psg è stato importante ma un po’ al di sotto delle aspettative. Il gioco della squadra non è entusiasmante, i francesi si affidano più alle individualità. Il Real Madrid è una squadra più compatta, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 31 gennaio 2022) Kyliansarà un nuovo attaccante del, l’accordo è stato raggiunto e indosserà la maglia dei Blancos dalla prossima stagione. Si tratta di un colpo in grado di spostare gli equilibri a livello nazionale e internazionale. Secondo voci provenienti dalla Germania il calciatore francese avrebbe trovato l’accordo con il, svelati anche i dettagli: 50 milioni di euro a stagione, una cifra mostruosa (poco meno del doppio di quanto incassato dal Psg). La stagione non è ancora entrata nella fase decisiva, il rendimento del Psg è stato importante ma un po’ al di sotto delle aspettative. Il gioco della squadra non è entusiasmante, i francesi si affidano più alle individualità. Ilè una squadra più compatta, ...

Advertising

team_serie : ?? Secondo @BILD, Kylian #Mbappe avrebbe raggiunto un accordo economico con il Real Madrid: l'attaccante si svincol… - TUTTOJUVE_COM : Bild - Accordo totale tra Mbappé e il Real Madrid per l'estate: ingaggio faraonico per il francese - nox2793 : Quindi il Real il prossimo anno tridente Vinicius Benzema Mbappe. Madre de Dios - RobertoJ10ADP : Se come dice la “Bild” Mbappe ha firmato per il Real per 50 mln di ingaggio per 5 anni, allora è probabile che Vini… - DaniLazarus89 : Nessun 'il galgio del bobolo 1!1!' da parte dei SuperLegaFan eh? Eh sì, nessuna battutina del cazzo ora, perché è P… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé Real Bild, Mbappè al Real Madrid: tutto fatto Non è una novità che il Real Madrid voglia Mbappè : l'estate scorsa era arrivato a offrire 200 milioni, ma il Psg aveva rifiutato. Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE ...

Bomba dalla Germania: accordo fra Real Madrid e Mbappé, ingaggio mostruoso Commenta per primo Nell'ultimo giorno della sessione di mercato invernale, dalla Germania arriva una bomba per il mercato della prossima estate: il Real Madrid ha un accordo con Kylian Mbappé , che ha un contratto in scadenza con il Paris Saint Germain il 30 giugno. Un'operazione a zero da parte dei Blancos , il cui presidente Florentino Perez da ...

Non è una novità che ilMadrid voglia Mbappè : l'estate scorsa era arrivato a offrire 200 milioni, ma il Psg aveva rifiutato. Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE ...Commenta per primo Nell'ultimo giorno della sessione di mercato invernale, dalla Germania arriva una bomba per il mercato della prossima estate: ilMadrid ha un accordo con Kylian, che ha un contratto in scadenza con il Paris Saint Germain il 30 giugno. Un'operazione a zero da parte dei Blancos , il cui presidente Florentino Perez da ...