Mancherà a tutti il dolce sorriso di Don Franco (Di lunedì 31 gennaio 2022) di Olga Chieffi Non è facile parlare di malattia, morte e lutto, sovviene alla memoria, in questo giorno "Diceria dell'untore" di Gesualdo Bufalino. Il suo linguaggio è quello della Sicilia barocca, dove, tra una chiesa maestosa e lucente e un vicolo malfamato e oscuro, si incrociano continuamente vita e morte, dando origine a manifestazioni collettive di inalterata attrattiva e complessità. La malattia e la morte sono raffigurate come elementi caratteristici della condizione umana. La malattia sembra quasi essere testimonianza visibile di una differenza interiore, "Non stigma ma stemma". La morte, pur concepita come scandalo che interrompe il cammino, mistero che affascina ma che insospettisce per via della sua impenetrabile oscurità, offre all'uomo la possibilità di un confronto che lo coinvolge in tutta la sua complessità, che non ammette scorrettezze. In questo stordente abbrivio ...

