Mahmood & Blanco- Brividi: un duo totalmente esplosivo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella 72 edizione del Festival di Sanremo ci sarà un duetto che sarà apprezzato, stiamo parlando di Mahmood & Blanco che interpreteranno Brividi. Il primo ha vinto Sanremo nel 2019 con il Brano Soldi, il secondo partecipa per la prima volta al Festival dopo un anno di grande successo per aver raggiunto il secondo posto come l'artista più ascoltato sul Spotify nel 2021. Da molti esperti musicali è stato espressa la possibilità di arrivare alla vittoria finale. Michele Bravi- Inverno dei fiori: la primavera dei sentimenti Mahmood & Blanco: gli inizi Partiamo parlando di Mahmood il cui vero nome è Alessandro Mahmood, nato a Milano il 12 settembre 1992, sotto il segno della Vergine. Deve il suo nome d'arte e ...

