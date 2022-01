“L’ha messa nella mer*a”: scandalo Sigfrido Ranucci, questo è il colpo di grazia definitivo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci ha portato alla luce alcuni dettagli di uno degli scandali più importanti della politica Il conduttore Sigfrido Ranucci (screenshot RaiPlay)Questa sera andrà in onda una nuova puntata del programma Report, in onda a partire dalle 21.10 su Rai 3. In questo nuovo appuntamento, il conduttore Sigfrido Ranucci parlerà di un argomento molto caldo e con Silvio Berlusconi nel ruolo di protagonista. Nel dettaglio gli autori hanno raccolto una confessione inaspettata da parte di Noemi Letizia divenuta nota per la presenza dell’ex Premier alla sua festa di compleanno. Un racconto che rivela anche le mosse di Berlusconi subito dopo lo scandalo che lo ha coinvolto nel 2010. Sigfrido ... Leggi su specialmag (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il giornalista e conduttoreha portato alla luce alcuni dettagli di uno degli scandali più importanti della politica Il conduttore(screenshot RaiPlay)Questa sera andrà in onda una nuova puntata del programma Report, in onda a partire dalle 21.10 su Rai 3. Innuovo appuntamento, il conduttoreparlerà di un argomento molto caldo e con Silvio Berlusconi nel ruolo di protagonista. Nel dettaglio gli autori hanno raccolto una confessione inaspettata da parte di Noemi Letizia divenuta nota per la presenza dell’ex Premier alla sua festa di compleanno. Un racconto che rivela anche le mosse di Berlusconi subito dopo loche lo ha coinvolto nel 2010....

