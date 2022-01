Il Napoli batte la concorrenza della Juve | colpo in proiezione futura degli azzurri!

(Di lunedì 31 gennaio 2022)in prospettiva per il: secondo quanto riporta Tuttomercatoweb pare che gli azzurri abbiano chiuso per l’acquisto del giovane Francesco Lorusso. Per accaparrarsi questo giovane talento, ilha superato una folta: su di lui infatti c’erano anchentus, Sassuolo e Bologna. Foto: LaPresse- Aurelio e Luigi De Laurentiis Lorusso è un attaccante classe 2005, mancino naturale, dotato di un buon dribbling abbinato ad una notevole velocità. Nei primi anni di carriera veniva schierato nel ruolo di esterno, poi, dopo l’arrivo al Bari, ha iniziato a giocare da punta centrale. Ha infatti affinato notevolmente negli ultimi anni l’accuratezza e la potenza anche con il destro, oltre a mettere su un’importante muscolatura. Il giovane attaccante concluderà la stagione al ...

Advertising

Daniele91Nap : La peggior pizza di Napoli batte la 'pizza' di Cracco Prezzo medio 4,50/5€ - whatelse_____ : @Raffaele_NA @perchetendenza @Carmen24583545 Posso dire che pizza di Napoli non la batte nessuno? - Gianfranco_juve : Federico Gatti migliore difensore della serie B. La Juventus batte il Toro, il Napoli e i 'cartonati'. La fonte: Au… - ULTRAMICI : Impresa di Rafa Nadal: batte Medvedev e vince l’Australian Open - Salvato95551627 : RT @GianmarcoGio: Camerun batte Gambia 2-0 e va in semifinale: il 3 febbraio affronterà la vincente di Egitto-Marocco. #Anguissa ha giocato… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli batte

... primi in campionato e lo scoramento della tifoseria juventina, costretta a inseguire dietro altre rivali come Milan,e Atalanta. Non va neanche escluso l'addio di un calciatore come Cristiano ...Boninsegnaun rigore irregolare fermandosi a metà corsa, segna (55') e raddoppia in acrobazia di testa (58'). Ilè tagliato fuori dalla corsa scudetto. CHIAPPELLA Nelle restanti partite, ...Accordo raggiunto tra il Bari e il Napoli per il passaggio di Francesco Lorusso attaccante classe 2005 a titolo definitivo al club campano. Sul giocatore c'erano anche Juventus, Sassuolo e ...A Uomini e Donne, Armando Incarnato sotterra Gianni Sperti con delle parole davvero forti: ecco cosa è accaduto ...