Green pass, ora lo chiedono pure alcune escort di Milano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen – Le escort chiedono il Green pass. È quanto si apprende dalla bizzarra notizia che si legge su Tgcom24. escort e Green pass Anche le escort chiedono il certificato Green, e qualcuna vorrebbe pure scansionare il codice Qr. Ne parla la trasmissione Controcorrente, lanciando un servizio in cui l’inviato incontrava e parlava con diverse ragazze che, prima di vedere clienti, richiedevano il cosidetto “lasciapassare verde”. Una delle escort “a favore dei controlli” rispondeva così alle domande del giornalista al telefono: “Si tratta di un qualcosa che serve a preservare la salute di tutti, no?”. C’è chi ha pure la segretaria e chi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen – Leil. È quanto si apprende dalla bizzarra notizia che si legge su Tgcom24.Anche leil certificato, e qualcuna vorrebbescansionare il codice Qr. Ne parla la trasmissione Controcorrente, lanciando un servizio in cui l’inviato incontrava e parlava con diverse ragazze che, prima di vedere clienti, richiedevano il cosidetto “lasciaare verde”. Una delle“a favore dei controlli” rispondeva così alle domande del giornalista al telefono: “Si tratta di un qualcosa che serve a preservare la salute di tutti, no?”. C’è chi hala segretaria e chi ...

