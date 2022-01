Giulia De Lellis festeggia il compleanno (in ritardo) in stile Roaring Twenties (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non è certo così che Giulia De Lellis aveva immaginato il suo compleanno: il 15 gennaio 2022, infatti, l’influencer ha spento 26 candeline da sola, chiusa in casa a causa del Covid-19, che l’ha costretta alla quarantena. Ma, non appena è guarita, ha festeggiato insieme ai suoi amici più cari e al fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Per l’occasione, infatti, GDL ha organizzato un party a tema Anni ’20. E il suo look ci ha fatto innamorare. La ex tronista ha infatti sfoggiato un outfit in pieno stile Grande Gatsby, come lei stessa ha scritto su Instagram, con tanto di opera gloves in velluto nero. “Lasciatemi sognare“, ha scritto in una Instagram story, in cui mostra i guanti con un meraviglioso anello scintillante. Giulia De Lellis ha poi scelto un top firmato Yves ... Leggi su diredonna (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non è certo così cheDeaveva immaginato il suo: il 15 gennaio 2022, infatti, l’influencer ha spento 26 candeline da sola, chiusa in casa a causa del Covid-19, che l’ha costretta alla quarantena. Ma, non appena è guarita, hato insieme ai suoi amici più cari e al fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Per l’occasione, infatti, GDL ha organizzato un party a tema Anni ’20. E il suo look ci ha fatto innamorare. La ex tronista ha infatti sfoggiato un outfit in pienoGrande Gatsby, come lei stessa ha scritto su Instagram, con tanto di opera gloves in velluto nero. “Lasciatemi sognare“, ha scritto in una Instagram story, in cui mostra i guanti con un meraviglioso anello scintillante.Deha poi scelto un top firmato Yves ...

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia De Lellis in stile grande Gatsby, guarda che sogno a Roma L'ambientazione è quella del grande Gatsby, ma il sogno non è americano ma molto romano! Giulia De Lellis festeggia con un po' di ritardo (causa Covid) il compleanno con gli amici e il party è spettacolare. L'influencer indossa un top dalla scollatura vertiginosa, un paio di shorts ...

Giulia De Lellis festeggia il compleanno (in ritardo) in stile Roaring Twenties Giulia De Lellis ha festeggiato il sul 26esimo compleanno con un party a tema Anni '20, dove ha sfoggiato un look in stile Grande Gatsby.

