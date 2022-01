Gf Vip, i due gieffini nel mirino del web: la critica è implacabile (Di lunedì 31 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip finisce al centro dell’attenzione per i due gieffini che proprio nelle scorse ore sono finiti nel mirino del web che non gli ha risparmiato aspre critiche. Si torna ancora una volta a parlare del reality di Canale Cinque che questa sera è in onda con una nuova puntata che vedrà l’addio definitivo di Leggi su youmovies (Di lunedì 31 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip finisce al centro dell’attenzione per i dueche proprio nelle scorse ore sono finiti neldel web che non gli ha risparmiato aspre critiche. Si torna ancora una volta a parlare del reality di Canale Cinque che questa sera è in onda con una nuova puntata che vedrà l’addio definitivo di

Advertising

Piedo_ : @aspiesdiary Nella mia seconda Enrico VII ha tenuto testa solo a Lutero come catalizzatore d'interesse (Lutero è st… - LucaSambucci : @_happycactus_ Leggo che il ragazzo ha usato le sue competenze per interrogare due diverse fonti di dati anonimi e,… - MAIKOL1212 : Televoto Grande Fratello Vip 6: nessuna speranza per Giucas Casella Al televoto c’è quindi il testa a testa tra le… - ColettiMrosaria : @AXBproduction La visione reale è una: con due piedi in una scarpa non si sta. Se è tutto vero ciò che è accaduto,… - FD22667 : @Mrs_B_17 Non mi frega di Lulu non la difendo ma c'è da dire che pulisce e lucida a specchio il bagno e lava i piat… -