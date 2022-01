GF Vip | Gianluca prova a eludere le telecamere | ma Alessandro | “Ti squalificano”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip,Costantino ha fatto il suo ingresso nella casa come nuovo concorrente. È stato accolto con entusiasmo soprattutto daBasciano. I due, infatti, erano già amici prima di iniziare il gioco. Nelle ultime ore, però, sembra cheabbiato a sottrarsi agli occhi indiscreti delle. Più volte, infatti, ha cercato di parlare con i suoi compagni di avventura senza essere ascoltato.Basciano, preoccupato per il suo comportamento, gli ha sconsigliato di agire in questo modo perché la produzione potrebbe decidere di squalificarlo. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntataCostantinoa ...

Dopo che la Duran si è tolta la fede, ha mollato il marito e si è lasciata andare a balli provocanti con la new entryCostantino, è andata in scena la lite con Alessandro. GF, Alessandro ...Libera da questo fardello, Delia si è gettata tra le braccia del nuovo arrivatoCostantino ... Il deejay non ha mai nascosto di essere scettico sulla presenza di Duran al Gfe sul rapporto ...Il VIP spiega di essersi infastidito in quanto l’attrice si è intromessa in un discorso tra lui e Gianluca, pensando di essere al centro della conversazione. A prescindere da questo però, tirando le s ...Manila inizia ad avere dei dubbi su Antonio e Gianluca e pensa che i due vogliano avvicinarsi a Delia anche per strategia ...