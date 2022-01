Covid | Toscana | 4 109 contagi con metà test | oggi 31 gennaio 2022 Tasso 12 | 86%

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono soltanto 4.109 i nuovi31, in, ma su 31.951(quindi ladi quelli che si fanno di consueto), di cui 19.072 tamponi molecolari e 12.879rapidi. Ildei nuovi positivi è 12,86% (62,7% sulle prime diagnosi). Lo scrive sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani. L'articolo proviene da Firenze Post.

L'esecuzione delle misure è scattata oltre che in Emilia Romagna anche in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia,, Trentino e Veneto. I finanzieri di Rimini assieme ...Numeri e dati di oggi dalla Regione Sono 4.109 i nuovi contagi da coronavirus insecondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. 31.951 i test effettuati, di cui 19.072 tamponi molecolari e 12.879 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,86% (62,7% sulle prime diagnosi). I ...Le persone coinvolte facevano parte di un'associazione avente base a Rimini ma con sodalizi in tutta Italia: coinvolta anche la Campania ...3' di lettura 31/01/2022 - RIMINI (ITALPRESS) – Maxi frode da 440 milioni di euro di falsi crediti locazioni, sismabonus e bonus facciate, introdotti tra le misure di sostegno emanate dal Governo con ...