Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 167.206 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 186.740). Le vittime sono 427 (ieri 468). Il ta… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Agenas: stabile al 16% l'occupazione delle terapie intensive #lazio #sicilia #liguria #friuli-veneziagiulia #t… - MediasetTgcom24 : Covid, Agenas: stabile al 16% l'occupazione delle terapie intensive #lazio #sicilia #liguria #friuli-veneziagiulia… - Adnkronos : #Covid Italia, ricoveri e terapie intensive stabili: i dati #Agenas. - VitoBardi : Terapie intensive #Covid: secondo @Agenas_Salute 'Al momento l'occupazione più bassa in #Basilicata al 5%'. Un dato… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Agenas

La percentuale di posti nelle terapie intensive occupati da pazientiresta del 16% a livello nazionale, ma con diverse variazioni giornaliere nelle Regioni. Cresce infatti, secondo i dati, l'occupazione in Umbria (+4% al 13%), in Emilia Romagna (17%), in ...'Ci sono lezioni che abbiamo imparato dalla pandemia: investire nel sistema sanitario, perché la salute non può essere considerata un costo'. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza. Oggi in ...TRENTO. Resta al 16% la percentuale di terapie intensive occupate dai pazienti Covid in Italia,sono diverse le variazioni giornaliere nelle regioni. E il dato trentino, in crescita, è il più alto d’It ...Perugia, 31 gennaio 2022 - Ancora in salita i ricoverati Covid in Umbria, 223 a lunedì 31 gennaio, sette in più rispetto a domenica, 11 dei quali nelle terapie intensive, dato stabile. Nell'ultimo gio ...