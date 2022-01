Cos’è root sui sistemi Linux?

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Chiunque venga a contatto con il mondoprima o poi sentirà parlare dell'utente, un utente "misterioso e potente" da cui tutti gli utenti principianti devono tenersi alla larga se non vogliono arrecare danni al PC. Questi timori sono giustificati, ma per poter domare una potenza simile è sufficiente conoscerla, così da sapere come usarla all'occorrenza e quando invece evitarla (utilizzando dei comandi speciali in grado di emulare i permessi di cui è dotato l'utente). Nella seguente guida vi spiegheremo in parole semplici cos'èsui, come viene utilizzato questo speciale account, come richiamarlo da un account utente standard e come si è evoluto su Android, dove è diventato decisamente uno degli strumenti più utilizzati dagli smanettoni (insieme alle ...