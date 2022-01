Cosa sta succedendo a Chicago? I binari della ferrovia vanno a fuoco: ecco perché (Di lunedì 31 gennaio 2022) Questo è quello che accade quando si prende troppo alla lettera Chicago Fire probabilmente. Mentre le temperature scendevano diversi gradi sotto lo 0°C a Chicago, infatti, i binari del treno in fiamme della Città del vento sono diventati immediatamente virali. Nei video si vede come i treni corrano, apparentemente senza nessun problema, in mezzo a mini fiamme che sembrano essersi scaturite proprio dai binari. Come è stato possibile? Metra, sistema ferroviario suburbano a servizio dell’area metropolitana di Chicago per i pendolari, ha condiviso su Instagram alcuni video, spiegando come in realtà questa sia una pratica annuale intrapresa per garantire che non ci siano ritardi minimi per le corse del treno: bufere di neve e nevicate all’ordine del giorno ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Questo è quello che accade quando si prende troppo alla letteraFire probabilmente. Mentre le temperature scendevano diversi gradi sotto lo 0°C a, infatti, idel treno in fiammeCittà del vento sono diventati immediatamente virali. Nei video si vede come i treni corrano, apparentemente senza nessun problema, in mezzo a mini fiamme che sembrano essersi scaturite proprio dai. Come è stato possibile? Metra, sistemario suburbano a servizio dell’area metropolitana diper i pendolari, ha condiviso su Instagram alcuni video, spiegando come in realtà questa sia una pratica annuale intrapresa per garantire che non ci siano ritardi minimi per le corse del treno: bufere di neve e nevicate all’ordine del giorno ...

