Cosa fare se si trova un animale in difficoltà sulla spiaggia? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Come bisogna comportarsi se, durante una passeggiata o una giornata al mare ci si imbatte in un animale in difficoltà a riva o spiaggiato? Alcune ore fa è arrivata la notizia che lungo una spiaggia di Imperia, meta balneare della Liguria di Ponente, è stato ritrovato un esemplare di stenella striata – un delfino – L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Come bisogna comportarsi se, durante una passeggiata o una giornata al mare ci si imbatte in unina riva oto? Alcune ore fa è arrivata la notizia che lungo unadi Imperia, meta balneare della Liguria di Ponente, è stato rito un esemplare di stenella striata – un delfino – L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

CarloCalenda : L’unica cosa seria da fare è scusarsi con i cittadini e #Mattarella per non aver saputo fare il lavoro per cui siam… - LegaSalvini : #Quirinale22 - Vittorio Sgarbi: «Salvini è stato bravissimo, sono testimone. Ha sempre cercato la mediazione. Se di… - borghi_claudio : @vale_ria_ Potrebbe tentare cose assurde per far saltare un partito di supporto e allargare le braccia e andarsene.… - Dayline1993 : ditemi qualcuno che sappia umiliare #neymarjr come a fatto #Balotelli.... #Smacacca, #Raspadori o #Immobile questa… - dhobyghaut1 : @borghi_claudio @TotiNoEuro @vale_ria_ Come cosa si potrebbe fare di più‘ assurdo? Con Ronaldo e voi al governo ? P… -