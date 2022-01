Canada | prosegue la protesta dei camionisti Ottawa blindata

Leggi su zon

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Non si arresta l’ondata di proteste contro l‘obbligo vaccinale che rischia di paralizzare ile la propria capitalenei prossimi giorni. Dopo aver attraversato l’intero Paese, infatti, i, vero e proprio motore del dissenso, hanno bloccato le strade del centro politico canadese negli ultimi due giorni: minacciando di proseguire fino a quanto le restrizioni sui non vaccinati non saranno eliminate. A supportare ladella categoria sono stati anche altri lavoratori e cittadini, contrari alla legge entrata in vigore lo scorso 15 gennaio che di fatto proibisce ai non vaccinati di entrare nel Paese. E mentre il primo ministro Trudeau, fresco di rielezione, è stato trasferito insieme alla famiglia in una località sconosciuta, le proteste hanno raggiunto il Parlamento e minacciano di ...