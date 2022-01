Boniek | «I club sono indebitati | ma invece di ridurre i costi cercano nuovi guadagni Non devono lamentarsi»

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport intervista Zibi. I temidiversi, si parte dal mercato, in particolare dall’acquisto di Vlahovic da parte della Juventus. Lo definisce «un grande acquisto», ma chiarisce il suo punto di vista. «La squadra non si compra, si costruisce. I soldi nonla soluzione, non sempre almeno. La Juve pensava di poter vincere in Europa prendendo Ronaldo e ha fatto peggio di prima. Nei fatti si è rivelata un’operazione sportivamente fallimentare. Trascuro per pudore il lato economico. In altre parole, la Juve ha fatto bene a Ronaldo, ma Ronaldo non ha fatto bene alla Juve». Sul ruolo degli agenti e sulle loro commissioni monstre: «L’Uefa ha il compito di promuovere e migliorare il calcio, non può controllare un mondo nel quale c’è gente che ruba, altra che nasconde o che trova sempre il sistema di aggirare le ...

