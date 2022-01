Automha sempre più green

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Un impianto fotovoltaico di ultima generazione: è il pezzo che mancava nel puzzle di innovazioni sostenibili che, leader factory nel settore dei magazzini automatici e delle soluzioni intralogistiche, ha introdotto nella nuova sede, inaugurata a maggio 2021. L’headquarters di Via Emilia 23, ad Azzano San Paolo, nell’ultimo periodo ha visto l’installazione di 49 moduli di pannelli fotovoltaici, che ricoprono una superficie totale di 115,5 mq. L’impianto, pronto per l’attivazione ai primi di febbraio, permetterà all’azienda di ridurre ogni anno le emissioni inquinanti in atmosfera, a livello di produzione sia termoelettrica, sia geotermica. Nel primo caso l’emissione di anidride carbonica viene ridotta di 13,5 tonnellate, quella di anidride solforosa di 18,14 chilogrammi e quella di ossidi di azoto di 22,83 chilogrammi; nel secondo caso le TEP – Tonnellate ...