Alessandro Gassmann, il ricordo della madre: ” Parlo via mail” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alessandro Gassmann parla di sua madre e racconta alcuni dettagli del loro rapporto. Ecco cosa ha dichiarato. Alessandro Gassmann è un attore romano che non ha di certo bisogno di presentazioni. La sua carriera da attore sembrava già tracciata da piccolo essendo figlio d’arte. Infatti, suo papà è Vittorio Gassmann. Alessandro Gassmann sul treno – Foto presa dal profilo Twitter dell’attore romanoTuttavia, la carriera dell’attore è costellata di successi cinematografici e televisivi che sarebbe impossibile non riconoscere il suo impalpabile talento. In una recente intervista ha parlato del rapporto che ha con sua madre Juliette Mayniel. L’attrice francese abita attualmente in Messico, ma l’attore fa il possibile per ... Leggi su topicnews (Di lunedì 31 gennaio 2022)parla di suae racconta alcuni dettagli del loro rapporto. Ecco cosa ha dichiarato.è un attore romano che non ha di certo bisogno di presentazioni. La sua carriera da attore sembrava già tracciata da piccolo essendo figlio d’arte. Infatti, suo papà è Vittoriosul treno – Foto presa dal profilo Twitter dell’attore romanoTuttavia, la carriera dell’attore è costellata di successi cinematografici e televisivi che sarebbe impossibile non riconoscere il suo impalpabile talento. In una recente intervista ha parlato del rapporto che ha con suaJuliette Mayniel. L’attrice francese abita attualmente in Messico, ma l’attore fa il possibile per ...

Advertising

GassmanGassmann : Alessandro Gassmann: «Mio padre mi fece fare il barista . Mia madre? A 86 anni è in Messico e ci parliamo per mail»… - GreenItalia1 : Sul @Corriere intervista a @GassmanGassmann per l’uscita del suo libro'Io e i #GreenHeroes' Nell’articolo parla anc… - ilpensologo : Alessandro Gassmann: «Papà Vittorio mi fece fare il barista per punizione'. Che adesso guadagna di più di un attore… - MontiFrancy82 : Arriva in libreria il 1° febbraio “Io e i Green Heroes. Perché ho deciso di pensare verde” di @GassmanGassmann - FQMagazineit : Alessandro Gassmann: “Mio padre Vittorio mi fece fare il barista per punizione. Mia madre? A 86 anni è in Messico e… -