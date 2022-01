Tutto quello che un buon lettore della Parola di Dio all’altare deve sapere (Di domenica 30 gennaio 2022) La Parola di Dio va letta, meditata e compresa in ogni sua sfaccettatura, a partire da chi, ogni domenica, la proclama sull’altare a Messa. Quando vediamo “qualcuno leggere” all’ambone, pensiamo mai che ci sta insegnando qualcosa? La figura del lettore è una delle principali all’interno della Santa Messa. Ma ci si può improvvisare lettori? Cerchiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 30 gennaio 2022) Ladi Dio va letta, meditata e compresa in ogni sua sfaccettatura, a partire da chi, ogni domenica, la proclama sull’altare a Messa. Quando vediamo “qualcuno leggere” all’ambone, pensiamo mai che ci sta insegnando qualcosa? La figura delè una delle principali all’internoSanta Messa. Ma ci si può improvvisare lettori? Cerchiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

borghi_claudio : Ci sarà tempo per sbobinare tutto. Le somme si tirano con calma. Quello che penso e ho sempre pensato di… - elenabonetti : Profonda gratitudine al Presidente #Mattarella per tutto quello che testimonia con la sua vita. L’amore per l’Itali… - chetempochefa : «Ai giovani dico: il futuro di questo mondo è proprio nelle vostre mani. Non permettete che tutto quello che è succ… - pupagds : @daztramelimit @crostatinagds @ktmgds @nevrastenicagds @arsengds @infamegds @tossikogds l’ultimo ricordo della figl… - GiuliaVega1 : @lazampa @fulviocerutti Che persone meravigliose la sua nuova famiglia..... Tutto l'amore possibile a questa creatu… -