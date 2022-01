Salernitana, il difensore della Juventus sta per firmare! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il tempo stringe, la chiusura del calciomercato invernale è sempre più vicina, e i club di Serie A lavorano incessantemente per cercare di affondare gli ultimi colpi. A tal proposito, nella giornata di oggi, Salernitana e Juventus hanno trovato l’intesa per sbloccare l’operazione Radu Dragusin, che approda in prestito al club campano in questa seconda parte di stagione. SI ATTENDE LA FIRMA Dragusin, Monza, JuventusGirato dai bianconeri in prestito alla Sampdoria durante la scorsa sessione estiva di mercato, il difensore sta quindi per intraprendere una nuova avventura: stando a quanto appreso dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.com, infatti, il giocatore classe 2002 è già arrivato nella sede della Salernitana. L’obiettivo è certamente solo uno: apporre quanto prima la firma ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il tempo stringe, la chiusura del calciomercato invernale è sempre più vicina, e i club di Serie A lavorano incessantemente per cercare di affondare gli ultimi colpi. A tal proposito, nella giornata di oggi,hanno trovato l’intesa per sbloccare l’operazione Radu Dragusin, che approda in prestito al club campano in questa seconda parte di stagione. SI ATTENDE LA FIRMA Dragusin, Monza,Girato dai bianconeri in prestito alla Sampdoria durante la scorsa sessione estiva di mercato, ilsta quindi per intraprendere una nuova avventura: stando a quanto appreso dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.com, infatti, il giocatore classe 2002 è già arrivato nella sede. L’obiettivo è certamente solo uno: apporre quanto prima la firma ...

