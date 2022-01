Questura Firenze: dal 1 febbraio si accede agli uffici col green pass di base (Di domenica 30 gennaio 2022) Dal primo febbraio 2022, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 21 gennaio 2022 ed al fine di prevenire contagi da Covid 19, verrà richiesto il green pass agli utenti che accederanno a tutti gli uffici della Questura di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 30 gennaio 2022) Dal primo2022, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 21 gennaio 2022 ed al fine di prevenire contagi da Covid 19, verrà richiesto ilutenti cheranno a tutti glidelladiL'articolo proviene daPost.

Ultime Notizie dalla rete : Questura Firenze Superalcolici a minori: 10 giorni di sospensione della licenza Predisposto e notificato ieri dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Firenze, il provvedimento è stato adottato a seguito della vendita di una bottiglia di vodka a 3 minorenni. Lo ...

A 14 anni abusa di alcolici e finisce in ospedale, sospesa la licenza ad un negozio 100 del Tulps, ad un esercizio pubblico di Scandicci (Firenze). Il provvedimento è stato adottato ... La ragazza dopo le cure è stata ascoltata dalla Divisione Amministrativa della questura che è ...

Questura Firenze: dal 1 febbraio si accede agli uffici col green pass di base Firenze Post Questura: modi d’accesso per licenze e richieste Dal 1° febbraio verrà richiesto il green pass agli utenti che accederanno a tutti gli Uffici della Questura aperti al pubblico per incombenze varie: pratiche per passaportilicenzeistruttoria porto d’a ...

"Mi inseguono, mi prendono" 40enne bloccato dalla polizia Momenti di preoccupazione nella tarda mattinata-primissimo pomeriggio di ieri in via Baracca: sono dovuti intervenire 118 e agenti delle volanti per fermare – sedandolo – un uomo sulla quarantina in s ...

