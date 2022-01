Milan, per il dopo Kessie si pesca in Francia (Di domenica 30 gennaio 2022) Frank Kessie molto probabilmente non vestirà più la maglia rossonera nella prossima stagione: Barcellona e Inter su tutte sono alla finestra valutando la possibile partenza del centrocampista ivoriano. Il Milan dunque si trova a dover pensare già ad un suo sostituto per non farsi trovare impreparato. Renato Sanches LillaCosì si sta già cercando il sostituto, individuato in Renato Sanches, portoghese classe 1997 del LOSC, club con cui i rapporti sono ottimi. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha già da tempo fatto capire di non voler rinnovare e di volersi trasferire. Piace al Milan e a lui piace il club rossonero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Il suo agente è Jorge Mendes, con cui i contatti sono continui, anche perché si sta discutendo del rinnovo di Rafael Leao, altro portoghese, ma classe 1999. Costo totale: ... Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Frankmolto probabilmente non vestirà più la maglia rossonera nella prossima stagione: Barcellona e Inter su tutte sono alla finestra valutando la possibile partenza del centrocampista ivoriano. Ildunque si trova a dover pensare già ad un suo sostituto per non farsi trovare impreparato. Renato Sanches LillaCosì si sta già cercando il sostituto, individuato in Renato Sanches, portoghese classe 1997 del LOSC, club con cui i rapporti sono ottimi. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha già da tempo fatto capire di non voler rinnovare e di volersi trasferire. Piace ale a lui piace il club rossonero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Il suo agente è Jorge Mendes, con cui i contatti sono continui, anche perché si sta discutendo del rinnovo di Rafael Leao, altro portoghese, ma classe 1999. Costo totale: ...

Advertising

AntoVitiello : L'U.S. Lecce comunica che Alessandro #Plizzari, portiere classe 2000 proveniente dall’A.C. #Milan, domani sarà a Le… - AntoVitiello : ?? La #Spal ha chiesto in prestito Daniel #Maldini del #Milan, il giocatore potrebbe accettare per giocare di più. - TMit_news : In estate Colombo, in passato Contini e Zigoni. Il #Milan continua a ritenere quello di Ferrara un ambiente ideale… - _G_DC : @FeliceRaimondo Esattamente. Tweet perfetto. A me basterebbe che qualcuno lo dicesse. Basta con le storie: elliot è… - IvanRuggy : RT @FeliceRaimondo: In tutto ciò, competere con chi fa debito e si serve di forti sinergie per andare avanti è praticamente impossibile. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan per Le partite di oggi, Domenica 30 gennaio 2022 - Calciomagazine Alle 12.30 in campo Sampdoria - Milan mentre alle 14.30 il suggestivo Inter - Juventus. Per le qualificazioni ai mondiali 2022 scontro al vertice del gruppo dell' area Nord e Centro America tra ...

Fazio, sedicesimo argentino con la maglia granata ..." Fiorentina 2 - 0 e il 6 giugno 1948 in Salernitana " Milan 4 - 2. Le meteore " Sono poi passati in granata, calciatori che non hanno lasciato un particolare segno, ma che vengono ricordati, per ...

Milan, per Messias un futuro da scrivere: cinque mesi per meritare il riscatto Calciomercato.com Capello “Juve diventata squadra, Ibra determinante e limite” ROMA (ITALPRESS) - "Ho visto una crescita della Juve come squadra, mentalità e voglia di soffrire: Dybala ha recuperato palla e fatto contrasti come non faceva da tempo, il Milan si è basato solo su g ...

Milan, offerta per un altro 2004: può arrivare subito! Il Milan punta forte sul giovane calciatore che milita nelle serie inferiori e che già ad agosto fu obiettivo della squadra di Pioli.

Alle 12.30 in campo Sampdoria -mentre alle 14.30 il suggestivo Inter - Juventus.le qualificazioni ai mondiali 2022 scontro al vertice del gruppo dell' area Nord e Centro America tra ......" Fiorentina 2 - 0 e il 6 giugno 1948 in Salernitana "4 - 2. Le meteore " Sono poi passati in granata, calciatori che non hanno lasciato un particolare segno, ma che vengono ricordati,...ROMA (ITALPRESS) - "Ho visto una crescita della Juve come squadra, mentalità e voglia di soffrire: Dybala ha recuperato palla e fatto contrasti come non faceva da tempo, il Milan si è basato solo su g ...Il Milan punta forte sul giovane calciatore che milita nelle serie inferiori e che già ad agosto fu obiettivo della squadra di Pioli.