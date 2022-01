Juventus: Nandez il terzo colpo? Serve liberare un posto nella lista Champions (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo Dusan Vlahovic, la Juventus è pronta ad ufficializzare anche Denis Zakaria. Il terzo colpo di questa sessione di mercato potrebbe essere Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari. In questo caso, però, sorgerebbero dei problemi per la lista Champions. Per far posto all’uruguaiano i bianconeri dovrebbero escludere il terzino Luca Pellegrini. Kulusevski e Bentancur, infatti, libereranno i loro posti rispettivamente per il bomber serbo ed il centrocampista svizzero. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo Dusan Vlahovic, laè pronta ad ufficializzare anche Denis Zakaria. Ildi questa sessione di mercato potrebbe essere Nahitan, centrocampista del Cagliari. In questo caso, però, sorgerebbero dei problemi per la. Per farall’uruguaiano i bianconeri dovrebbero escludere il terzino Luca Pellegrini. Kulusevski e Bentancur, infatti, libereranno i loro posti rispettivamente per il bomber serbo ed il centrocampista svizzero. SportFace.

Advertising

romeoagresti : #Juventus e #Cagliari in giornata si sentiranno per #Nandez e #KaioJorge. I bianconeri stanno pensando seriamente d… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc in chiusura per #Zakaria ma senza precludersi l'ipotesi #Nandez - DiMarzio : .@juventusfc | Si lavora con il @borussia per limare gli ultimi dettagli per #Zakaria - Gabryjuventus : ?? Operazione Nandez ancora aperta ma possibilità in calo. Restano questioni tecniche ed economiche: decisione nelle… - CorJuve : RT @EleDiCi: fatemi capire chi devo iniziare a seguire tra #Nandez e #Gatti @juventusfc #Calciomercato #Juventus #Juve -