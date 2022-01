Highlights vittoria Brignone e Huetter | super-G femminile Garmisch 2022 VIDEO

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ilcon glidel successo di Federicae dell’austriaca Cornelianel-Gdi. L’appuntamento era valido per la Coppa del Mondo 2021/di sci alpino, ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi invernalidi Pechino. Le due atlete hanno fatto registrare clamorosamente lo stesso tempo (1:18.19). Terza posizione per l’altra austriaca Tippler (1:19.01). SportFace.

Gli highlights completi della sfida tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev, valevole come finale degli Australian Open 2022. Rimonta clamorosa di Nadal e vittoria per 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5 a discapito del russo.