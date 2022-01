Emergenza Covid, Bassetti chiede revisione delle restrizioni (Di domenica 30 gennaio 2022) “Anche il Centro europeo di controllo delle Malattie parla per la prima volta di exit strategy dopo l’avvento di Omicron”. Lo scrive Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive e Tropicali presso l’ospedale San Martino di Genova, in un post sulla sua pagina Facebook. “Cosa vuol dire? Ripensare tutto il nostro atteggiamento per convivere con il virus che starà con noi ancora per molti anni”. “Occorre resettare rapidamente tutte le regole anti Covid e ripartire con più ordine e maggiore vicinanza ai problemi della gente“. Il medico genovese propone di azzerare le norme e ripartire “per questa nuova fase con meno regole possibili, meno restrizioni e meno imposizioni”. “Molte delle ultime restrizioni e obblighi – aggiunge – sono stati presi per provare a fermare Omicron ... Leggi su ildenaro (Di domenica 30 gennaio 2022) “Anche il Centro europeo di controlloMalattie parla per la prima volta di exit strategy dopo l’avvento di Omicron”. Lo scrive Matteo, direttore della Clinica di Malattie Infettive e Tropicali presso l’ospedale San Martino di Genova, in un post sulla sua pagina Facebook. “Cosa vuol dire? Ripensare tutto il nostro atteggiamento per convivere con il virus che starà con noi ancora per molti anni”. “Occorre resettare rapidamente tutte le regole antie ripartire con più ordine e maggiore vicinanza ai problemi della gente“. Il medico genovese propone di azzerare le norme e ripartire “per questa nuova fase con meno regole possibili, menoe meno imposizioni”. “Molteultimee obblighi – aggiunge – sono stati presi per provare a fermare Omicron ...

