Calciomercato Milan, nulla da fare: saltata la cessione (Di domenica 30 gennaio 2022) . Sempre più probabile che il calciatore resti rossonero Il destino di Samu Castillejo è uno dei temi caldi nelle ultime ore di mercato in Casa Milan. a 24 ore dalla fine della finestra, cambia tutto. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, tutte le trattative in ballo – la più calda era l'ipotesi di cessione al Valencia -, per Castillejo sarebbero saltate ed è sempre più probabile, quindi, che il calciatore resti a Milano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

