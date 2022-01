Calciomercato, le ultime trattative: rinforzi di Genoa, Venezia, Bologna, Torino e Salernitana (Di domenica 30 gennaio 2022) ultime 24 ore di Calciomercato, si avvicina sempre di più il gong della sessione invernale. La squadra più attiva è sicuramente la Juventus, dopo Vlahovic sono in chiusura altre trattative. I bianconeri hanno definito una doppia operazione in uscita con il Tottenham, si tratta di Kulusevski e Bentancur. Nelle casse del club bianconero 60 milioni di euro (40 milioni tra prestito e obbligo per Kulusevski e 20 milioni per Bentancur). In entrata sono pronti altri due innesti: è stata definita la trattativa con il Borussia Monchengladbach per Denis Zakaria, operazione totale da 8 milioni di euro. Passi in avanti anche per l’arrivo di Nahitan Nandez del Cagliari, al club sardo il prestito dell’attaccante Kaio Jorge. Il Sassuolo accelera per Lucca, la trattativa con il Pisa può andare in porto già a gennaio. La Lazio comunica di aver ceduto ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 30 gennaio 2022)24 ore di, si avvicina sempre di più il gong della sessione invernale. La squadra più attiva è sicuramente la Juventus, dopo Vlahovic sono in chiusura altre. I bianconeri hanno definito una doppia operazione in uscita con il Tottenham, si tratta di Kulusevski e Bentancur. Nelle casse del club bianconero 60 milioni di euro (40 milioni tra prestito e obbligo per Kulusevski e 20 milioni per Bentancur). In entrata sono pronti altri due innesti: è stata definita la trattativa con il Borussia Monchengladbach per Denis Zakaria, operazione totale da 8 milioni di euro. Passi in avanti anche per l’arrivo di Nahitan Nandez del Cagliari, al club sardo il prestito dell’attaccante Kaio Jorge. Il Sassuolo accelera per Lucca, la trattativa con il Pisa può andare in porto già a gennaio. La Lazio comunica di aver ceduto ...

