Calciomercato Atalanta: in arrivo il classe 2000 Valentin Mihaila dal Parma (Di domenica 30 gennaio 2022) Non solo Juventus e Inter, anche l'Atalanta si appresta a definire nuove trattative di calcio mercato: nelle ultime ore la Dea sta intensificando i contatti con il Parma per Valentin Mihaila, 20enne rumeno che potrebbe prendere il posto di Miranchuk, vicino alla Lazio. L'arrivo di Mihaila sarà definità con una formula di prestito con diritto di riscatto fissato a nove milioni di eiuro. E viene considerato come l'ennesimo colpo che guarda al futuro. Non a caso l'Atalanta è una delle squadre che punta di più sui giovani e grazie al suo lavoro di scouting ottiene sempre grandi risultati durante le sessioni di Calciomercato. Atalanta: l'arrivo di Mihaila sblocca Miranchuk alla Lazio

