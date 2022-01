Cade nel dirupo con la mountain bike, muore a 50 anni: lacrime per Michele Zanelli (Di domenica 30 gennaio 2022) L’incidente sabato 29 gennaio ad Aviatico: l’escursionista bresciano è scivolato per cento metri in un precipizio. Michele Zanelli era su una bici con pedalata assistita. Il sindaco: una tragedia, il sentiero non si presta a questi mezzi. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 30 gennaio 2022) L’incidente sabato 29 gennaio ad Aviatico: l’escursionista bresciano è scivolato per cento metri in un precipizio.era su una bici con pedalata assistita. Il sindaco: una tragedia, il sentiero non si presta a questi mezzi.

