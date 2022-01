Abdallah compie 60 anni e indica tabella sviluppo Giordania

(Di domenica 30 gennaio 2022) "Una visione globale e una solidadi marcia per i prossimi" in cui tutti "devono partecipare". Questo l'obiettivoto da rediin un messaggio alla nazione in ...

"Una visione globale e una solida tabella di marcia per i prossimi anni" in cui tutti "devono partecipare". Questo l'obiettivo indicato da redi Giordania in un messaggio alla nazione in occasione dei suoi 60 anni che festeggia oggi. Nel messaggio pubblicato dall'agenzia Petra il monarca hashemita - salito al trono a 37 anni nel ...Oltre alla gravissima crisi umanitaria definita daAl Dardari, rappresentante del ... Lo Stato Islamicoquotidianamente attacchi di vario tipo conto diversi bersagli, principalmente ..."Una visione globale e una solida tabella di marcia per i prossimi anni" in cui tutti "devono partecipare". Questo l'obiettivo indicato da re Abdallah di Giordania in un messaggio alla nazione in occa ...