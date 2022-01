A due passi dall’Accademia Carrara: la chiesa di San Pietro e Paolo e la vicenda degli Umiliati (Di domenica 30 gennaio 2022) Bergamo. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo può apparire difficile da individuare per un occhio non particolarmente attento. Posizionata nella parte bassa di via San Tomaso, la struttura si mimetizza fra i numerosi edifici che costellano il centro storico di Bergamo, sfuggendo così all’attenzione di coloro che raggiungono la vicina Accademia Carrara. La storia dell’edificio si lega in realtà ad alcune delle più antiche istituzioni laiche della città che, a partire dal XII secolo, avevano sede nei pressi dell’attuale piazza Giacomo Carrara: si trattava di tre “domus” umiliate destinate ad accogliere uomini e donne che, senza pronunciare voti, avevano modo di trascorrere una vita di lavoro e preghiera ispirandosi agli ideali evangelici. Situata nei pressi della chiesa di San Tomaso e di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 30 gennaio 2022) Bergamo. Ladei Santipuò apparire difficile da individuare per un occhio non particolarmente attento. Posizionata nella parte bassa di via San Tomaso, la struttura si mimetizza fra i numerosi edifici che costellano il centro storico di Bergamo, sfuggendo così all’attenzione di coloro che raggiungono la vicina Accademia. La storia dell’edificio si lega in realtà ad alcune delle più antiche istituzioni laiche della città che, a partire dal XII secolo, avevano sede nei pressi dell’attuale piazza Giacomo: si trattava di tre “domus” umiliate destinate ad accogliere uomini e donne che, senza pronunciare voti, avevano modo di trascorrere una vita di lavoro e preghiera ispirandosi agli ideali evangelici. Situata nei pressi delladi San Tomaso e di ...

Advertising

acmilanyouth : ?? 71' TRIS ROSSONERO, SUBITO ROBACK!! ???? Incredibile al Vismara: assist di Omoregbe per Emil che mette in rete da… - 73737eeu : in tutto cio è strano che katia non ha ancora sbottato per la console visto che sono quasi a due passi dalla sua camera?? #gfvip - Gis_Gilbert : #taccuino #gilbertgis Ero anche io lì, a due passi da te, questa sera. In un bowling diverso, uguale bar dolce e sa… - Lara_is_here : In questa serie passi dal piangere per l’episodio in cui sono sposatissimi, a piangere per l’episodio subito dopo i… - used2Bsurrender : prima a lavoro sta scena che viene i fine settimana mi ha fatto girare i coglioni volevo litigarci allora ogni volt… -

Ultime Notizie dalla rete : due passi Giorgetti, voci di dimissioni: già si apre il fronte governo. Ma dal Pd no al rimpasto ... i due hanno recapitato sul tavolo di Mario Draghi la richiesta di un vertice. Perché? A fornire i ... A questo punto torna sui suoi passi anche Conte: 'Il M5s non ha mai espresso l'esigenza di un ...

La solitudine del tennista ... non sia sceso in campo racimolando due game in quaranta minuti, e poi non abbia dovuto riavvolgere ...un journeyman medio " uno qualsiasi dei tennisti fra i numeri 150 e 500 del ranking " se la passi ...

Meteo: Bufere di Neve e Burian a due passi dall'Italia, ma arriveranno anche da noi? Vi diciamo tutta la verità iLMeteo.it ... ihanno recapitato sul tavolo di Mario Draghi la richiesta di un vertice. Perché? A fornire i ... A questo punto torna sui suoianche Conte: 'Il M5s non ha mai espresso l'esigenza di un ...... non sia sceso in campo racimolandogame in quaranta minuti, e poi non abbia dovuto riavvolgere ...un journeyman medio " uno qualsiasi dei tennisti fra i numeri 150 e 500 del ranking " se la...