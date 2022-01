Tempesta di neve da New York a Boston, voli in tilt (Di sabato 29 gennaio 2022) Un violenta Tempesta di neve si è abbattuta sulla costa nord orientale degli Stati Uniti mandando in tilt i trasporti. Mentre 75 milioni di americani sono in allerta per il ‘bomb cyclone‘ di neve, freddo e forti venti, almeno 6.000 voli sono stati cancellati, molti treni della dorsale Washington DC-Boston sono fermi e le strade difficili da percorrere. Migliaia di persone sono senza elettricità e lo stato di emergenza è scattato in diversi Stati, fra i quali New York. Nella Grande Mela imbiancata si registrano fino a quasi 13 centimetri di neve, ed altri 5-10 centimetri sono attesi. I mezzi di emergenza sono in funzionamento da ore nel tentativo di pulire le strade. Enormi quantità di sale sono sparse sui marciapiedi e non solo per cercare di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Un violentadisi è abbattuta sulla costa nord orientale degli Stati Uniti mandando ini trasporti. Mentre 75 milioni di americani sono in allerta per il ‘bomb cyclone‘ di, freddo e forti venti, almeno 6.000sono stati cancellati, molti treni della dorsale Washington DC-sono fermi e le strade difficili da percorrere. Migliaia di persone sono senza elettricità e lo stato di emergenza è scattato in diversi Stati, fra i quali New. Nella Grande Mela imbiancata si registrano fino a quasi 13 centimetri di, ed altri 5-10 centimetri sono attesi. I mezzi di emergenza sono in funzionamento da ore nel tentativo di pulire le strade. Enormi quantità di sale sono sparse sui marciapiedi e non solo per cercare di ...

Advertising

RaiNews : Un grande tempesta di neve sta investendo gli Stati Uniti. In New England è corsa nei negozi ad accaparrarsi generi… - Avvenire_Nei : #Gerusalemme Una rarissima nevicata imbianca la Città Vecchia dopo la tempesta Elpis - LaStampa : La storia di Vika, bambina di 10 anni sorpresa dalla tempesta di neve e sopravvissuta una notte al gelo abbracciata… - Claudestar2012 : #EmergenzaClima Tempesta di neve da New York a Boston, voli in tilt - Mondo - ANSA - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Emergenza in Maryland, Massachusetts,Virginia, New Jersey e New York per l'arrivo imminente di una potente tempesta di… -