Si stringe sull'opzione "Mattarella bis" (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - Si va verso la settima fumata nera. Ma i riflettori sono già puntati sul voto per il Quirinale che si terrà nel pomeriggio, l'ottava votazione. Secondo i numerosissimi rumors in Transatlantico, infatti, potrebbe essere quella giusta. Gruppi, grandi elettori e, soprattutto, i leader, sono in fermento. Riunioni, vertici, concliaboli e capannelli: l'aria che si respira nel palazzo è quella delle 'grandi' vigilie. E il nome che rimbalza di bocca in bocca, sia dvanti ai taccuini che nel più stretto anonimato, è quello di Sergio Mattarella. I piu' accaniti sostenitori del bis non nascondono il sollievo quando le agenzie battono le dichiarazioni di Matteo Salvini: "Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di restare, l'importante e' che Mattarella non sia percepito come un ripiego", dice il ... Leggi su agi (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - Si va verso la settima fumata nera. Ma i riflettori sono già puntati sul voto per il Quirinale che si terrà nel pomeriggio, l'ottava votazione. Secondo i numerosissimi rumors in Transatlantico, infatti, potrebbe essere quella giusta. Gruppi, grandi elettori e, soprattutto, i leader, sono in fermento. Riunioni, vertici, concliaboli e capannelli: l'aria che si respira nel palazzo è quella delle 'grandi' vigilie. E il nome che rimbalza di bocca in bocca, sia dvanti ai taccuini che nel più stretto anonimato, è quello di Sergio. I piu' accaniti sostenitori del bis non nascondono il sollievo quando le agenzie battono le dichiarazioni di Matteo Salvini: "Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo adi restare, l'importante e' chenon sia percepito come un ripiego", dice il ...

Advertising

miau_haus : @silvianalon @_giovannigrasso Ma sai che in questo momento mi si stringe il cuore al pensiero che c'è una tempesta… - antonellaautero : RT @GradedSpa: #rinnovabili - @GradedSpa accelera sull'#idrogeno e stringe accordi con le #Università negli #Emirati Thanks to il @mattinod… - vito_grassi : RT @GradedSpa: #rinnovabili - @GradedSpa accelera sull'#idrogeno e stringe accordi con le #Università negli #Emirati Thanks to il @mattinod… - antonellaautero : #rinnovabili - @GradedSpa accelera sull'#idrogeno e stringe accordi con le #Università negli #Emirati Thanks to il… - GradedSpa : #rinnovabili - @GradedSpa accelera sull'#idrogeno e stringe accordi con le #Università negli #Emirati Thanks to il… -