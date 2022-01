Sgomento in città per la morte del piccolo di 5 mesi: lo striscione della Curva Sud (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Curva Sud ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la scomparsa del piccolo di 5 mesi di Benevento avvenuta ieri all’ospedale Santobono di Napoli. Gli esponenti del tifo organizzato hanno esposto uno striscione (“R.I.P. piccolo angelo”) davanti alla sede di via Massimo D’Azeglio. Sono ore di Sgomento in città per la tragica notizia diffusasi rapidamente nella serata di ieri. Il bimbo era stato ricoverato in un primo momento per un trauma cranico al Fatebenefratelli di Benevento, il 16 gennaio, poi dimesso e in seguito trasferito al San Pio. La gravità delle ferite riportate aveva reso necessario il ricovero al Santobono di Napoli, dove ieri è avvenuto il decesso. Sulle cause è stata aperta un’inchiesta da parte ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – LaSud ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la scomparsa deldi 5di Benevento avvenuta ieri all’ospedale Santobono di Napoli. Gli esponenti del tifo organizzato hanno esposto uno(“R.I.P.angelo”) davanti alla sede di via Massimo D’Azeglio. Sono ore diinper la tragica notizia diffusasi rapidamente nella serata di ieri. Il bimbo era stato ricoverato in un primo momento per un trauma cranico al Fatebenefratelli di Benevento, il 16 gennaio, poi dimesso e in seguito trasferito al San Pio. La gravità delle ferite riportate aveva reso necessario il ricovero al Santobono di Napoli, dove ieri è avvenuto il decesso. Sulle cause è stata aperta un’inchiesta da parte ...

