Sergio Mattarella presidente della Repubblica

Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione

resta al Colle Con 759 voti (ne aveva preso 665 nel 2015 quando era stato eletto alla quarta chiama), alla ottava votazione, il Parlamento in seduta comune incorona il nuovo Capo ...è stato rieletto presidente della Repubblica. L'ottavo scrutinio è ancora in corso ma è stato superato il quorum dei 505 voti, necessario per l'elezione . Il lungo applauso dell'Aula ...Numerosi politici calabresi, e non solo, hanno espresso un plauso alla rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Il segretario regionale del Partito Democratico, Nicola Irto, ha ...Milano 29 gen. (Adnkronos) – Il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, in una nota esprime “a nome dell’associazione degli industriali lombardi “il nostro ringraziamento e le congratulazioni a ...