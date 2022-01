Quirinale, Salvini prova a intestarsi la scelta della rielezione di Mattarella: “Stanco di ricevere no, questa è la scelta migliore” (Di sabato 29 gennaio 2022) “Sono sereno e orgoglioso di tutte le proposte fatte, soprattutto donne. Alla quinta donna sulla quale è arrivato il no, ho pensato fosse più serio chiedere al presidente Mattarella l’impegno e il sacrificio di continuare di restare al Quirinale”. Così Matteo Salvini dopo la notizia secondo cui le forze politiche che compongono la maggioranza di governo hanno scelto di convergere sulla rielezione di Sergio Mattarella. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) “Sono sereno e orgoglioso di tutte le proposte fatte, soprattutto donne. Alla quinta donna sulla quale è arrivato il no, ho pensato fosse più serio chiedere al presidentel’impegno e il sacrificio di continuare di restare al”. Così Matteodopo la notizia secondo cui le forze politiche che compongono la maggioranza di governo hanno scelto di convergere sulladi Sergio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

