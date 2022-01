Quirinale, nuovo vertice di maggioranza: ecco la DIRETTA (Di sabato 29 gennaio 2022) Nella prima mattinata sono state convocate nuove assemblee per il Quirinale. Salvini spinge ancora per il nome femminile, senza successo Per ora, ancora nulla di fatto. La faccenda del Quirinale è ancora irrisolta. Nella prima mattinata c’è stato ancora un altro vertice dei leader, ma le assemblee non sono riuscite a trovare un accordo. I deputati dei principali partiti non sono riusciti a trovare la quadra attorno a un nome, quindi al momento la situazione è in stallo. Fino a ieri, Elisabetta Belloni sembrava un nome papabile. Stamattina, invece, Italia Viva, Forza Italia e LeU hanno stabilito la loro contrarietà nei confronti del nome femminile per il Quirinale. Dunque la situazione è nuovamente ingolfata. Salvini, dal canto suo, spinge ancora per una donna alla presidenza della Repubblica, soluzione che al ... Leggi su zon (Di sabato 29 gennaio 2022) Nella prima mattinata sono state convocate nuove assemblee per il. Salvini spinge ancora per il nome femminile, senza successo Per ora, ancora nulla di fatto. La faccenda delè ancora irrisolta. Nella prima mattinata c’è stato ancora un altrodei leader, ma le assemblee non sono riuscite a trovare un accordo. I deputati dei principali partiti non sono riusciti a trovare la quadra attorno a un nome, quindi al momento la situazione è in stallo. Fino a ieri, Elisabetta Belloni sembrava un nome papabile. Stamattina, invece, Italia Viva, Forza Italia e LeU hanno stabilito la loro contrarietà nei confronti del nome femminile per il. Dunque la situazione è nuovamente ingolfata. Salvini, dal canto suo, spinge ancora per una donna alla presidenza della Repubblica, soluzione che al ...

Advertising

Corriere : Casellati al cellulare durante lo spoglio: in una mano le schede nell’altra il telefonino - riotta : Senza @berlusconi Centro destra e Centro sinistra perdono insieme il Campione e il Nemico. Finisce una saga che dur… - pietroraffa : +++ Per Salvini nuovo record mondiale di candidati bruciati in 24 ore ++++ #Quirinale - SimoneDagnini : Sull'elezione del nuovo (?) Presidente della Repubblica. #Quirinale2022 #Quirinale22 #Quirinale #maratonamentana… - Fede_Donofrio : +++Si rompe di nuovo il CDX: Fratelli d’Italia annuncia il voto a Nordio+++ #quirinale -