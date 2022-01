Quirinale, Mattarella: condizioni Paese richiedono responsabilità (Di sabato 29 gennaio 2022) "Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla presidenza della Repubblica, nel corso ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) "Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla presidenza della Repubblica, nel corso ...

Advertising

Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - mariavenera2 : RT @msgelmini: Sergio Mattarella è il nostro Presidente della Repubblica ???? La sua nuova elezione - in un momento così complesso e difficil… - Dadored1984 : RT @aleferaz: mattarella che arriva in piazza del quirinale domani mattina: #Mattarella #Quirinale -