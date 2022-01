Quirinale, le “consultazioni” in Aula di Casini. Dal Pd a Iv, fino a Lega, LeU e Forza Italia tra colloqui privati e capannelli (Di sabato 29 gennaio 2022) capannelli, colloqui privati lontani dalle riprese delle telecamere, e ancora abbracci e conversazioni. Con tutti i partiti o quasi, da Italia Viva al Partito democratico, fino alla Lega, Forza Italia e pure LeU. Nel corso della settima votazione – tra astensioni e schede bianche – mentre i partiti quasi pronti alla resa sembrano ormai rivolgersi al capo dello Stato Sergio Mattarella per chiedere un ripensamento su quel bis più volte allontanato dal presidente della Repubblica – c’è chi coltivava ancora le ultime speranze. Ovvero, Pierferdinando Casini, tra i nomi ancora in campo per un compromesso largo e condiviso tra gli schieramenti. “Il mio nome? Soltanto se unisce, l’Italia viene prima delle ambizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022)lontani dalle riprese delle telecamere, e ancora abbracci e conversazioni. Con tutti i partiti o quasi, daViva al Partito democratico,allae pure LeU. Nel corso della settima votazione – tra astensioni e schede bianche – mentre i partiti quasi pronti alla resa sembrano ormai rivolgersi al capo dello Stato Sergio Mattarella per chiedere un ripensamento su quel bis più volte allontanato dal presidente della Repubblica – c’è chi coltivava ancora le ultime speranze. Ovvero, Pierferdinando, tra i nomi ancora in campo per un compromesso largo e condiviso tra gli schieramenti. “Il mio nome? Soltanto se unisce, l’viene prima delle ambizioni ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - InfinitoIsacco : RT @Mauro5514: Salvini in giro per le consultazioni del Quirinale - stefanola_corte : Se #Mattarrella supera il quorum, rifiuta e indice consultazioni per far convergere il voto dei partiti su un nome… - SignorAldo : RT @LauraLuthien86: #maratonamentana ma che consultazioni... Questi discutono del fantacalcio... #PresidenzaDellaRepubblica #PresidenteD… - SoniaOranges : RT @Radio1Rai: #Quirinale Prossima votazione alle 9.30, dopo il doppio voto di ieri, che ha visto prima la mancata convergenza sul nome di… -