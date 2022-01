Quegli applausi scroscianti all’Assemblea del Partito Democratico per il Mattarella bis | VIDEO (Di sabato 29 gennaio 2022) applausi scroscianti durante l’Assemblea dei Grandi Elettori del Partito Democratico per il Mattarella bis. In attesa dell’ottavo scrutinio che prenderà il via alle 16 e 30 di questo pomeriggio, il Partito Democratico ha riunito i suoi Grandi Elettori per discutere dell’ipotesi sempre più probabile della riconferma di Sergio Mattarella come capo di Stato. Quegli applausi scroscianti all’Assemblea del Partito Democratico per il Mattarella bis VIDEO La reazione dell’Assemblea è stata delle più entusiaste possibili con tutti i membri che si sono alzati in piedi per il presidente della Repubblica, e documentata con un ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022)durante l’Assemblea dei Grandi Elettori delper ilbis. In attesa dell’ottavo scrutinio che prenderà il via alle 16 e 30 di questo pomeriggio, ilha riunito i suoi Grandi Elettori per discutere dell’ipotesi sempre più probabile della riconferma di Sergiocome capo di Stato.delper ilbisLa reazione dell’Assemblea è stata delle più entusiaste possibili con tutti i membri che si sono alzati in piedi per il presidente della Repubblica, e documentata con un ...

