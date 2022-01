Putin ha esagerato con l’Ucraina. Parola del generale Jean (Di sabato 29 gennaio 2022) Qualsiasi ipotesi sull’evoluzione della crisi in Ucraina presuppone la risposta a due interrogativi. Primo: quali siano gli obiettivi a breve e a lungo termine di Vladimir Putin. Secondo: perché la fase “calda” – per ora solo diplomatica – della crisi sia scoppiata circa un anno dopo lo schieramento nel marzo 2021 di circa 100.000 soldati russi ai confini dell’Ucraina. Solo dopo aver dato una risposta a tali interrogativi si potranno ipotizzare i futuri possibili scenari della crisi. In particolare, se sia possibile una sua de-escalation, abbozzando i lineamenti di un accordo almeno parziale e temporaneo, che consenta di evitare un conflitto. Nessuno lo vuole. Ma nessuno può neppure permettersi di “perdere la faccia”. Al primo quesito – quello sugli obiettivi di Putin – si possono dare varie risposte. Innanzitutto, possono essere ... Leggi su formiche (Di sabato 29 gennaio 2022) Qualsiasi ipotesi sull’evoluzione della crisi in Ucraina presuppone la risposta a due interrogativi. Primo: quali siano gli obiettivi a breve e a lungo termine di Vladimir. Secondo: perché la fase “calda” – per ora solo diplomatica – della crisi sia scoppiata circa un anno dopo lo schieramento nel marzo 2021 di circa 100.000 soldati russi ai confini del. Solo dopo aver dato una risposta a tali interrogativi si potranno ipotizzare i futuri possibili scenari della crisi. In particolare, se sia possibile una sua de-escalation, abbozzando i lineamenti di un accordo almeno parziale e temporaneo, che consenta di evitare un conflitto. Nessuno lo vuole. Ma nessuno può neppure permettersi di “perdere la faccia”. Al primo quesito – quello sugli obiettivi di– si possono dare varie risposte. Innanzitutto, possono essere ...

