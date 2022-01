Piccole imprese, l’abuso di autorità fa male a imprenditore e azienda (Di sabato 29 gennaio 2022) L’autorità e il ricorso al potere e alla forza della gerarchia, ancora oggi, non sembrano definitivamente archiviate nel mondo professionale. Addirittura nel mondo delle Piccole imprese molti imprenditori considerano l’autorità il solo strumento utile per modificare il comportamento delle altre persone. Sembra quasi che quelle strutture organizzative siano state create dalla proprietà con la mente fissa sull’autorità. Realizzano organizzazioni a forma di piramide molto schiacciata (considerate le dimensioni) perché questa forma rende più facile l’esercizio dell’autorità. Mi è capitato spesso di chiedere ad un piccolo imprenditore (che, ricordiamo, molto spesso è anche capo diretto dei suoi collaboratori) se l’autorità gli è utile. La gran parte degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) L’e il ricorso al potere e alla forza della gerarchia, ancora oggi, non sembrano definitivamente archiviate nel mondo professionale. Addirittura nel mondo dellemolti imprenditori considerano l’il solo strumento utile per modificare il comportamento delle altre persone. Sembra quasi che quelle strutture organizzative siano state create dalla proprietà con la mente fissa sull’. Realizzano organizzazioni a forma di piramide molto schiacciata (considerate le dimensioni) perché questa forma rende più facile l’esercizio dell’. Mi è capitato spesso di chiedere ad un piccolo(che, ricordiamo, molto spesso è anche capo diretto dei suoi collaboratori) se l’gli è utile. La gran parte degli ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Le vostre imprese devono abbandonare la loro dipendenza da un’unica mente che procede in autonomia' Di @VincenzoImpera1… - ilfattoblog : 'Le vostre imprese devono abbandonare la loro dipendenza da un’unica mente che procede in autonomia' Di… - ItaliaStartUp_ : Startup e Pmi innovative, il Mise stanzia 2,5... - CorCom - startzai : RT @lospaziodimauri: #Startup innovative e piccole e medie imperese, in campo 2,5 miliardi - lospaziodimauri : #Startup innovative e piccole e medie imperese, in campo 2,5 miliardi -