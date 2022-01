Mascherine all' aperto | verso la proroga Dal 1Â° febbraio stop restrizioni | riaprono le discoteche?

(Di sabato 29 gennaio 2022) Novità a partire da lunedì . Il nuovo decreto riscriverà le regole delle scuole , prorogherà la durata del Green pass per chi ha già ricevuto la terza dose, confermerà l'obbligo della mascherina all'...

AnnalisaChirico : Con un quadro epidemiologico mutato, anche le norme - e le restrizioni alle libertà dei vaccinati - vanno cambiate.… - LuigiF97101292 : RT @valy_s: #Covid19 #Spagna Anche la #Catalogna ELIMINA il #greenpass E mentre noi manteniamo quello più i limiti e le mascherine all’aper… - nicola_zanotto : Qualcuno blocchi #Salvini immediatamente e gli chiuda la bocca con 100 mascherine fino alla fine di questo osceno… - nieddupierpaolo : RT @Sfn1974: Mascherine all'aperto, verso la proroga. Dal 1° febbraio stop restrizioni: riaprono le discoteche? - Sfn1974 : Mascherine all'aperto, verso la proroga. Dal 1° febbraio stop restrizioni: riaprono le discoteche?… -

'aperto , obbligo verso la proroga. Ancora in dubbio la gestione delle discoteche perché una parte della maggioranza spinge per consentire la riapertura, mentre il Ministero della ...'esito dei riscontri, eseguiti anche mediante il confronto con la relativa documentazione ... Tra i vari articoli irregolari individuati, anche alcune decine diin assenza della marcatura '...Secondo l'articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica, il Green Pass non avrebbe evidenziato alcuna utilità nel frenare i contagi ...Controlli a raffica su cittadini ed esercizi. Poche le sanzioni elevate per mancato possesso del green pass e mancato uso delle mascherine ...