L' Uruguay si rilancia Il Var grazia Alisson

(Di sabato 29 gennaio 2022) Mentre l'Italia chiude il suo stage, in Sudamerica si sono giocate partite delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Il Brasile già qualificato ha pareggiato con l'Ecuador, ma il risultato più ...

RSIsport : ?? L'Uruguay riassapora il successo e continua a sperare in ottica qualificazione ai Mondiali 2022 #RSISport -

Il Brasile già qualificato ha pareggiato con l'Ecuador, ma il risultato più importante è la vittoria in trasferta dell'in Paraguay, 1 - 0 con rete di Luis Suarez, che fa risalire la Celeste ...Nella gara della 15ª giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022, l'vince per 1 - 0 in casa del Paraguay e sidopo 4 sconfitte consecutive. Decide un gol di Suarez al 50'. Guarda gli highlights del matchMentre l’Italia chiude il suo stage, in Sudamerica si sono giocate partite delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Il Brasile già qualificato ha pareggiato con l’Ecuador, ma il risultato più import ...Il centrocampista nerazzurro esulta sui social dopo la vittoria che rilancia la Celeste. "Proprio quando tutto sembra perso, è allora che devi metterci qualcosa di più. Siamo più vivi… Leggi ...