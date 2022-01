L’Asl Toscana segnala Vlahovic alla Procura per violazione delle norme anti-Covid (Di sabato 29 gennaio 2022) Ieri L’Asl Toscana ha accusato Dusan Vlahovic (positivo al Covid e vaccinato con tre dosi) di essere andato a Torino violando la quarantena. Oggi l’Adnkronos batte la notizia per cui L’Asl segnalerà il calciatore, neoacquisto della Juventys, alla Procura di Firenze. Lo ha confermato, all’agenzia di stampa, il dipartimento di igiene pubblica delL’Asl Toscana Centro che invierà ai magistrati, nella giornata odierna, la segnalazione per violazione delle norme anti Covid. Vlahovic è stato trovato positivo il 22 gennaio, avrebbe dovuto effettuare il tampone necessario per uscire dalla quarantena, non lo ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 29 gennaio 2022) Ieriha accusato Dusan(positivo ale vaccinato con tre dosi) di essere andato a Torino violando la quarantena. Oggi l’Adnkronos batte la notizia per cuisegnalerà il calciatore, neoacquisto della Juventys,di Firenze. Lo ha confermato, all’agenzia di stampa, il dipartimento di igiene pubblica delCentro che invierà ai magistrati, nella giornata odierna, lazione perè stato trovato positivo il 22 gennaio, avrebbe dovuto effettuare il tampone necessario per uscire dquarantena, non lo ha ...

